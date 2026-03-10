Stage | Vitrail Saint-Maximin
jeudi 3 décembre 2026 · Saint-Maximin
Informations pratiques
Saint-Maximin
Stage | Vitrail
22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise
Tarif : 110 – 110 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 09:30:00
fin : 2026-12-04 17:00:00
Date(s) :
2026-12-03
Céline Grandsert, vitrailliste professionnelle, vous propose de vous faire découvrir sa passion l’art du vitrail.
Selon la durée choisie et par le choix des couleurs, de la technique de découpe du verre ou de la soudure elle vous accompagnera afin de découvrir et d’apprendre cet art unique que la lumière révèle. Vous aurez le plaisir d’avoir réalisé vous-même votre œuvre de couleur et de transparence.
INFORMATIONS PRATIQUES
Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
Venir en transports en commun
En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin
Stage adapté aux adultes
Céline Grandsert, vitrailliste professionnelle, vous propose de vous faire découvrir sa passion l’art du vitrail.
Selon la durée choisie et par le choix des couleurs, de la technique de découpe du verre ou de la soudure elle vous accompagnera afin de découvrir et d’apprendre cet art unique que la lumière révèle. Vous aurez le plaisir d’avoir réalisé vous-même votre œuvre de couleur et de transparence.
INFORMATIONS PRATIQUES
Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
Venir en transports en commun
En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin
Stage adapté aux adultes .
22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
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English :
Céline Grandsert, professional stained glass artist, invites you to discover her passion: the art of stained glass.
Depending on the length of time you choose, she will guide you through the choice of colors, glass-cutting techniques and soldering to help you discover and learn this unique art revealed by light. You’ll have the pleasure of creating your own work of color and transparency.
PRACTICAL INFORMATION
Places limited, booking essential at Maison de la Pierre
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
By public transport
By bus: Lines D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Stop: Mairie de Saint Maximin
Suitable for adults
L’événement Stage | Vitrail Saint-Maximin a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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