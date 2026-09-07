Stages arts plastiques, Maison des Loisirs, Senlis

Informations pratiques

Stages arts plastiques 26 septembre 2026 – 19 juin 2027, certains samedis Maison des Loisirs Oise

Tarifs pour un stage: 1 personne: 35 euros / 2 personnes: 65 euros / 3 personnes: 90 euros / 4 personnes: 115 euros. Adhésion annuelle à prévoir, si poursuite activité, entre 10 et 20 euros, selon individuel ou familiale. Enfants, à partir 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00

Fin : 2027-06-19T13:30:00+02:00 – 2027-06-19T16:30:00+02:00

L’association Croque l’image vous propose, de septembre à juin, des stages Arts plastiques, dessin, peinture, modelage, techniques mixtes, figuratif, abstrait… La durée est de 3 heures, 1 à 2 samedi par mois, de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30. Les ateliers sont tous publics, enfants, ados, adultes et ne neccessitent pas de compétences particulières. D’un point de vue pédagogique, il y est proposé un cheminement libre, exploratoire, tout en apportant à chacun, conseils et techniques adaptés. L’atelier dispose d’un four de cuisson, ainsi vos créations modelées sont récupérables une fois cuites. Le matèriel général est fourni, sans entrer dans des fournitures plus spécialisées. Retrouver aussi notre agenda pour les ateliers du mercredi, enfants, ados, sur notre page pacebook: https://www.facebook.com/AssociationDArtsPlastiquesCroqueLImage

Une approche ouverte à tous. Explorez librement différents moyens d’expression et créer votre propre chemin créatif. L’animateur est là pour vous accompagner. il est possible de venir en famille, entre amis

Maison des Loisirs 21 rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 53 05 81 https://www.ville-senlis.fr/la-maison-des-loisirs/ [{« type »: « phone », « value »: « 0642549002 »}, {« type »: « link », « value »: « https://wa.me/33642549002 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/AssociationDArtsPlastiquesCroqueLImage »}]

Enfants, ados, adultes. Dessin, peinture, modelage, terre cuite… Matériel fourni. Possibilité de venir en familles, amis. Stages Arts plastiques