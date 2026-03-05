Stages Association Au delà de l’eau Association Au delà de l’eau Vouvant
Association Au delà de l'eau 8 et 10 impasse du Petit Château Vouvant Vendée
Début : 2026-04-18
fin : 2026-07-25
2026-04-18 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-29
L’association Au delà de l’eau vous propose des stages sur journées entières.
– 18 avril Monotype (empreintes) à partir de 14 ans adh. 50€ non adh. 70 € Marie Jeannot
– 11 juillet Fabrication petits tableaux en papier fait main (4 px) adh. 50€ non adh. 70 € Mouna
– 18 juillet Fabrication de mobiles avec papiers fait main (6 px) adh. 50€ non adh. 70 € Mouna
– 25 juillet Impression végétale sur tissus (6 px) adh.50€ non adh. 70 € Ana Uribe
– 1er août Fabrication petits objets en papier et tissus (6 px) adh. 50€ non adh. 70 € Mouna
– 6-7-8 août Aquarelle sur Yupo, initiation et perfectionnement 200 € Christine Peseux
– 11-12-13-14 août Carnet de voyage de Vouvant à l’océan 280 € Christine Peseux
– 29 août Fabrication de papier végétal (6 px) adh. 50€ non adh. 70 € Ana Uribe
Renseignements
– Mouna cjahan@yahoo.fr
– Ana anaua79@gmail.com
– Christine christine.peseux@gmail.com .
+33 6 59 00 49 91 assoc.audeladeleau@gmail.com
English :
The Au delà de l’eau association offers full-day courses.
