Stages au Prieuré des Arts au mois de mai à Saint-Rémy Saint-Rémy
Stages au Prieuré des Arts au mois de mai à Saint-Rémy Saint-Rémy mardi 26 mai 2026.
Saint-Rémy
Stages au Prieuré des Arts au mois de mai à Saint-Rémy
2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres
Tarif : – – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-26 2026-05-30
Le 26 mai Stage Œnologie 5 vins 5 régions
Venez étoffez vos perceptions gustatives et votre vocabulaire œnologique.
Le 30 mai Stage de bien-être
Evasion zen alchimie du bien-être
Au cœur d’un cadre bucolique, Au Prieuré des Arts vous ouvre les portes d’une parenthèse de détente absolue dédiée au bien-être total du corps et de l’esprit. Durant 4 heures d’accompagnement sur mesure imaginées par des professionnels, laissez-vous guider vers un lâcher-prise profond grâce à une alliance subtile, entre autres, yoga, herboristerie et pratiques corporelles inspirées du Shiatsu et de la médecine chinoise… .
2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com
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English : Stages au Prieuré des Arts au mois de mai à Saint-Rémy
L’événement Stages au Prieuré des Arts au mois de mai à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Niort Marais Poitevin
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