Saint-Rémy

Stages au Prieuré des Arts au mois de mai à Saint-Rémy

2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres

Tarif : – – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-26 2026-05-30

Le 26 mai Stage Œnologie 5 vins 5 régions

Venez étoffez vos perceptions gustatives et votre vocabulaire œnologique.

Le 30 mai Stage de bien-être

Evasion zen alchimie du bien-être

Au cœur d’un cadre bucolique, Au Prieuré des Arts vous ouvre les portes d’une parenthèse de détente absolue dédiée au bien-être total du corps et de l’esprit. Durant 4 heures d’accompagnement sur mesure imaginées par des professionnels, laissez-vous guider vers un lâcher-prise profond grâce à une alliance subtile, entre autres, yoga, herboristerie et pratiques corporelles inspirées du Shiatsu et de la médecine chinoise… .

2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com

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English : Stages au Prieuré des Arts au mois de mai à Saint-Rémy

L’événement Stages au Prieuré des Arts au mois de mai à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Niort Marais Poitevin