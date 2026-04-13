Stages créatifs d’été – enfants (6–12 ans) Feuille Blanche, Café Noir Paris
Stages créatifs d’été – enfants (6–12 ans) Feuille Blanche, Café Noir Paris mercredi 8 juillet 2026.
Un format doux et adapté
Les stages se déroulent sur 3 matinées (mercredi, jeudi, vendredi – 10h à 12h), pour permettre aux enfants de s’immerger dans un univers créatif tout en gardant un rythme léger.
Il est également possible de participer à une matinée découverte, pour tester l’expérience.
Deux univers créatifs au choix
Raconte ton histoire (8-10 juillet & 22-24 juillet)
Les enfants imaginent leur propre univers : personnages, décors, émotions…
Ils créent une histoire qu’ils mettent en images sous forme de carnet ou de mini bande dessinée.
→ imagination, dessin, narration
Créer avec la nature (15-17 juillet & 29-31 juillet)
Une exploration artistique à partir d’éléments naturels : feuilles, fleurs, textures…
Les enfants expérimentent la peinture végétale, les empreintes et le collage pour créer des œuvres sensibles et uniques.
→ matières naturelles, couleurs, expérimentation
Un moment pour créer… et se sentir bien
Les groupes sont volontairement à taille humaine, pour favoriser l’écoute, la confiance et la créativité de chacun.
Chaque enfant repart avec ses créations, mais surtout avec le plaisir d’avoir exploré et créé librement.
Informations pratiques
- Horaires : 10h – 12h
- Jours : mercredi, jeudi, vendredi
- Âge : 6–12 ans
- Lieu : Feuille Blanche, Café Noir
Tarifs :
- 1 matinée découverte : 25€
- Stage 3 matinées : 65€
- 1 matinée découverte : 25€
- Stage 3 matinées : 65€
Stages créatifs d’été – enfants (6–12 ans). Cet été, offrez à votre enfant un moment pour créer, imaginer et s’exprimer librement, dans un lieu chaleureux et inspirant au cœur du café Feuille Blanche, Café Noir. Ici, pas de pression ni de performance : les enfants explorent, expérimentent et développent leur créativité à leur rythme, à travers des matières, des couleurs et des histoires.
Du mercredi 08 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
payant
- 1 matinée découverte : 25 euros
- Stage 3 matinées : 65 euros
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-31T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T12:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102, rue truffaut 75017 Paris
https://feuilleblanchecafenoir.com/event/stage-creatif-enfants-vacances-ete/ +33760847892 benedicte@feuilleblanchecafenoir.com
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