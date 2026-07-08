Stages de danse Butô japonaise à Paris avec Juju Alishina Micadanses Paris

Informations pratiques

Le stage de Butô propose une immersion dans l’essence authentique du Butô, dirigée par une maître de Butô japonaise expérimentée. À travers une palette d’exercices variés, les participants découvrent un large éventail d’approches japonaises alliant conditionnement physique, éveil des sens et gestuelle. Tout au long du stage, des activités en plein air enrichissent l’exploration du mouvement, offrant une connexion directe avec l’environnement. En clôture, une performance vient couronner cette expérience, fusionnant pratique et expression.

Le Butô est une forme d’expression corporelle née au Japon, qui invite chacun à explorer le mouvement avec liberté, sensibilité et imagination.

Ouvert à tous, ce stage est dirigé par une enseignante japonaise expérimentée. À travers une grande variété d’exercices, les participants développent la conscience du corps, l’écoute des sensations, la qualité de présence et la créativité dans le mouvement.

Le travail alterne des explorations en studio et des pratiques en extérieur, dans un environnement exceptionnel au cœur de Paris, à proximité de la Seine et de son patrimoine historique. Cette alternance permet de renouveler le regard sur le corps et sur l’espace.

Le stage s’adresse aussi bien aux danseurs, comédiens et performeurs qu’aux personnes sans expérience artistique, curieuses de découvrir une nouvelle manière d’explorer le mouvement. Une présentation finale, ouverte au public, clôture cette semaine d’immersion.

Découvrez une approche originale du mouvement inspirée du Butô japonais. Ce stage, animé par une enseignante japonaise expérimentée, développe la présence, la perception, la créativité et l’expression corporelle, en studio comme en extérieur au cœur de Paris.

Du lundi 17 août 2026 au samedi 22 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

Du lundi 20 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

payant

485 € (450 € pour le stage + 35 € d’adhésion)

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 70 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-22T22:00:00+02:00

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Micadanses 16 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Studio Biped (1er Étage)Paris

https://www.dansejaponaise.fr/stages-d-ete-de-buto-a-paris-2026 +33642113309 butohclass@gmail.com https://www.facebook.com/BUTOHPARIS https://www.facebook.com/BUTOHPARIS



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