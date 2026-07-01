Stages de peinture à Giverny Giverny

Informations pratiques

Giverny

Stages de peinture à Giverny

Colline de Giverny Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-23 13:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-21

Stages de Peinture en Extérieur à Giverny Été 2026

Organisés par l’Atelier Creartistic et animés par Marie-Élodie Porcher, ces stages de 3 jours proposent une immersion artistique unique sur la célèbre colline de Giverny.

Destinés aux adultes et adolescents de tous niveaux (débutants à confirmés), ils se déroulent en petits groupes (de 5 à 10 participants maximum).

Deux sessions sont disponibles au choix en juillet 2026

– Du 15 au 17 juillet 2026

– Du 21 au 23 juillet 2026

Déroulé type des 3 journées

– Jour 1 (10h-13h / 14h-17h) Choix du lieu, règles de dessin de paysage (composition, perspective, lumière), démonstrations techniques et esquisse préparatoire sur toile.

– Jour 2 (10h-13h / 14h-17h) Point sur l’esquisse, remédiation et mise en place des couleurs de fond (jus).

– Jour 3 (10h-12h / 13h-16h) Travail des contrastes, des valeurs et des détails, finalisation du tableau et échanges collectifs.

Formules et tarifs

– Formule 1 (Sans matériel) 300 € / stage (Comprend l’enseignement et le prêt d’un chevalet).

– Formule 2 (Avec matériel) 350 € / stage (Comprend l’enseignement, le prêt du chevalet + toile A3, palette, médiums et pinceaux). Technique au choix à préciser Acrylique, Huile ou Aquarelle.

À prévoir par le participant

Quel que soit le choix de la formule, il est nécessaire d’apporter de l’eau, un chapeau, de la crème solaire, un tabouret pliable et un repas froid.

Les inscriptions se font directement auprès de l’atelier en précisant la formule et les dates souhaitées

– Mail ateliercreartistic@gmail.com

– Téléphone 06 99 55 78 25 (laisser un message pour rappel) .

Colline de Giverny Giverny 27620 Eure Normandie +33 6 99 55 78 25 ateliercreartistic@gmail.com

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English : Stages de peinture à Giverny

L’événement Stages de peinture à Giverny Giverny a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération