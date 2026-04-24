Stages de Stand-Up-Pauline Sutter Brive-la-Gaillarde
Stages de Stand-Up-Pauline Sutter Brive-la-Gaillarde samedi 6 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
Stages de Stand-Up-Pauline Sutter
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : 120 – 120 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-07-18 2026-10-24
Initiez-vous au stand-up lors d’un stage de deux jours pour apprendre à écrire et interpréter votre propre sketch de 3 minutes !
Encadré dans un cadre bienveillant, ce stage vous permettra de découvrir les bases de l’écriture humoristique, de travailler votre présence scénique et d’oser prendre la parole.
En fin de stage, un moment de passage sur scène pourra être proposé pour celles et ceux qui le souhaitent, dans une ambiance bienveillante et sans pression.
La possibilité d’inviter quelques proches sera offerte afin de partager ce moment.
Une expérience complète pour développer votre créativité, votre aisance à l’oral et votre confiance en vous.
Débutants bienvenus
Réservation obligatoire .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 27 89 66 pauline.sutter@gmail.com
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English : Stages de Stand-Up-Pauline Sutter
L’événement Stages de Stand-Up-Pauline Sutter Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-20 par Brive Tourisme
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