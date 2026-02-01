Stages de vacances d’hiver au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Que ce soit pour s’initier au modelage et à la céramique, explorer les mouvements fluides de la danse contemporaine, perfectionner ses compétences en cuisine ou encore s’essayer aux arts du cirque, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Ces ateliers offrent une belle occasion de se divertir tout en apprenant, dans une ambiance conviviale et enrichissante.

Stage de vacances d’hiver, enfants, adolescents et adultes. Modelage, Eveil corporel, Danse, Cirque, Pratique aérienne, et plus encore…

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 20h30

payant

Tarifs soumis à quotient familial, calculés au secrétariat.

Public enfants, jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS

http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr



