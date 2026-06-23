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STAGES | Les vacances d’été à Mado Robin Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

mardi 23 juin 2026 · Centre Paris Anim’ Mado Robin · Paris

STAGES | Les vacances d’été à Mado Robin Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Informations pratiques

Début
mardi 23 juin 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Centre Paris Anim’ Mado Robin
Adresse
84 rue Mstislav Rostropovitch
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>L'inscription est obligatoire et se fait à l'accueil du Centre paris Anim' Mado Robin en même temps que le paiement.<br></p>

Au programme de ces vacances d’été :

Les inscriptions se font à l’accueil du centre et le paiement valide l’inscription.

Du 23 au 24 juin 2026

10h30 > 12h30 : 12/16 ans | Pâtisserie Ados Tarif : 10.80€ les 2 jours

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Du 29 juin au 01 juillet 2026

15h > 17h : dès 12 ans | Codage Python  » My farmer was replaced » – Tarif : 16.20€ les 3 jours

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Du 30 juin au 02 juillet 2026

10h15 > 12h15 : dès 13 ans | Couture« projet libre « – Tarifs : 16.2€ les 3 jours (+26 ans selon QF)

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Du 01 juillet au 02 juillet 2026

18h30 > 20h : Adultes à partir de 16 ans | Yin Yoga et Bain sonore – Tarifs : 8.10€ les 2 jours (-26 ans) ou tarif selon QF

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Du 06 au 10 juillet 2026

14h > 15h30 : 8/11 ans | K-Pop
Tarif : 20.25€ les 5 jours

15h30>16h30 : 3/5 ans

| Eveil danse – Tarif : 13.5€ les 5 jours

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Du 15 juillet au 17 juillet 2026

10h30 > 11h30 : 3/5ans | Eveil théâtre – Tarif : 8.10€ les 3 jours

11h30 > 12h30 : 6/8 ans | Initiation théâtre – Tarif : 8.10€ les 3 jours

14h > 16h : 8/12 ans | Cascades – Tarif : 16.20€ les 3 jours
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Stages juillet 2026
Stages juillet 2026 ; Crédits : Stages juillet 2026

Découvrez les stages d’été du centre Mado Robin
Du mardi 23 juin 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :
payant

L’inscription est obligatoire et se fait à l’accueil du Centre paris Anim’ Mado Robin en même temps que le paiement.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-18T01:59:59+02:00
Date(s) :

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch  75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin


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