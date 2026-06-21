STAGES | Les vacances d’été à Mado Robin Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
STAGES | Les vacances d’été à Mado Robin Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris mardi 23 juin 2026.
Au programme de ces vacances d’été :
Les inscriptions se font à l’accueil du centre et le paiement valide l’inscription.
Du 23 au 24 juin 2026
10h30 > 12h30 : 12/16 ans | Pâtisserie Ados – Tarif : 10.80€ les 2 jours
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Du 29 juin au 01 juillet 2026
15h > 17h : dès 12 ans | Codage Python » My farmer was replaced » – Tarif : 16.20€ les 3 jours
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Du 30 juin au 02 juillet 2026
10h15 > 12h15 : dès 13 ans | Couture « projet libre « – Tarifs : 16.2€ les 3 jours (+26 ans selon QF)
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Du 01 juillet au 02 juillet 2026
18h30 > 20h : Adultes à partir de 16 ans | Yin Yoga et Bain sonore – Tarifs : 8.10€ les 2 jours (-26 ans) ou tarif selon QF
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Du 06 au 10 juillet 2026
14h > 15h30 : 8/11 ans | K-Pop –
Tarif : 20.25€ les 5 jours
15h30>16h30 : 3/5 ans
| Eveil danse – Tarif : 13.5€ les 5 jours
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Du 15 juillet au 17 juillet 2026
10h30 > 11h30 : 3/5ans | Eveil théâtre – Tarif : 8.10€ les 3 jours
11h30 > 12h30 : 6/8 ans | Initiation théâtre – Tarif : 8.10€ les 3 jours
14h > 16h : 8/12 ans | Cascades – Tarif : 16.20€ les 3 jours
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Découvrez les stages d’été du centre Mado Robin
Du mardi 23 juin 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :
payant
L’inscription est obligatoire et se fait à l’accueil du Centre paris Anim’ Mado Robin en même temps que le paiement.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-18T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
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