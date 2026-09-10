Stand – Cultivons notre avenir, Musée national Adrien Dubouché, Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Stand – Cultivons notre avenir 19 et 20 septembre Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine
Arrêtez-vous quelques minutes autour du stand « Cultivons notre avenir » pour découvrir de manière ludique les enjeux écologiques des métiers de la porcelaine et du patrimoine. Ces ateliers de sensibilisation intergénérationnels à la transition écologique sont initiés par Hability et le Ministère de la Culture. Un moment de jeux qui donne envie à chacun d’agir, à son échelle, et avec ses moyens !
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Samedi 19 septembre, de 14h à 17h45.
Dimanche 20 septembre, de 10h à 12h30.
Accès libre au stand, sans réservation
Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.
Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le stand « Cultivons notre avenir » qui explique de manière ludique les enjeux écologiques des métiers de la porcelaine et du patrimoine. #JEP2026
© Musée national Adrien Dubouché
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