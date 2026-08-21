Stand de la ludothèque Voyage à travers le jeu, Médiathèque Hugo Pratt, Cournon-d’Auvergne

Informations pratiques

Stand de la ludothèque Voyage à travers le jeu Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Hugo Pratt Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Avec l’équipe de la ludothèque, pars à la rencontre ludique des 4 coins du monde : une surprise t’attend !

Médiathèque Hugo Pratt 1 rue PIERRE JACQUET 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473983500 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/

Biblis en folie 2026

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