Stand des Ami.e.s de la Bibliothèque Forney Bibliothèque Forney Paris

Informations pratiques

Profitez des Journées européennes du patrimoine et de votre passage à la bibliothèque Forney pour découvrir toutes les richesses des collections de la bibliothèque en cartes

postales et en catalogues d’exposition !

Intimement liée à la bibliothèque depuis son origine, la

Société des Ami.es de la Bibliothèque Forney – SABF – vous propose un stand tout le week-end.

Vente de cartes postales et de catalogues d’expositions de

la bibliothèque, présentation des activités de l’association.

La SABF, reconnue d’intérêt général, a pour objectifs

principaux de soutenir la bibliothèque dans ses actions, de favoriser son

rayonnement et d’œuvrer à l’enrichissement de ses collections.

Un moment unique pour mieux connaître votre bibliothèque et

la soutenir !

Entrée libre sans réservation

Journées européennes du Patrimoine à la bibliothèque Forney

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T15:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T12:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/



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