Stand up Maxime Sendré and Co Saint-Loup-Lamairé
vendredi 25 septembre 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Stand up Maxime Sendré and Co
Place du marché Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Venez assister au spectacle de l’humoriste Maxime Sendré, dans le cadre des Virades de l’espoir ! Une belle soirée de divertissement et d’humour en perspective pour soutenir la recherche et la lutte contre la mucoviscidose. Sur réservation obligatoire. Informations et réservations au 05 86 30 10 61 ou au 06 87 27 42 45. Tarifs Plein 10 euros / Réduit 8 euros / Pass famille 30 euros / Jeune public 6 euros. Tout public, à partir de 12 ans. Le spectacle se déroulera dans la salle multiculturelle de Saint-Loup-Lamairé, Place du marché, à 20 h 30. .
Place du marché Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61
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English : Stand up Maxime Sendré and Co
L’événement Stand up Maxime Sendré and Co Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Airvaudais Val du Thouet
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