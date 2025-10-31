Star Academy Tour 2026 Zenith de Limoges Limoges

Star Academy Tour 2026

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 63 – 63 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Après avoir conquis près d’un million de spectateurs et offert plus de 130 représentations en France, Belgique et Suisse, le Star Academy Tour revient avec un show inédit porté par les artistes de cette nouvelle promotion. Nouvelle saison, nouveaux artistes, nouvelle setlist, le Star Academy Tour fait peau neuve pour vous proposer un nouveau show toujours plus spectaculaire. Au programme chorégraphies endiablées, meilleures reprises de vos chansons favorites et ambiance explosive…Revivez le temps d’un soir les meilleurs moments de l’aventure au château en compagnie de vos académiciens préférés. Ne manquez pas l’événement musical incontournable de l’année et venez vivre l’expérience Star Academy en live ! .

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55

English : Star Academy Tour 2026

German : Star Academy Tour 2026

Italiano :

Espanol : Star Academy Tour 2026

L’événement Star Academy Tour 2026 Limoges a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Limoges Métropole