Star Wars Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Star Wars

Vendredi 16 avril 2027 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 86 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16 20:00:00

fin : 2027-04-16

Date(s) :

2027-04-16

Ciné-concert avec un orchestre symphonique au Dôme, pour fêter les 50 ans du film Star Wars

La saga la plus mythique de l’histoire du cinéma s’invite en ciné-concert pour une expérience spectaculaire et immersive, à l’occasion d’une tournée événement à travers la France pour célébrer les 50 ans du film Star Wars Un nouvel espoir dont les images seront sublimées en live.



Sous la direction de son chef, un orchestre symphonique complet de près de 100 musiciens interprète en parfaite synchronisation la partition légendaire de John Williams, récompensée aux Oscars®, donnant une nouvelle ampleur à l’œuvre culte de George Lucas.



Sur grand écran, l’épopée prend une dimension inédite portée par la puissance du live, la musique envahit l’espace, intensifie chaque scène et décuple les émotions. Le public redécouvre ainsi toute la richesse et la force de ce film iconique à travers une expérience symphonique grandiose.



Véritable célébration du 50e anniversaire du film, ce concert offre une immersion totale où image et musique ne font plus qu’un. Interprétée en direct, la bande originale prend vie sur scène et transforme la projection en un spectacle intense et inoubliable.

Interprétation Sinfonia Pop Orchestra

Direction musicale Jordan Gudefin

Durée 2h30 entracte comprise

Version originale sous-titrée en Français .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Cine-concert with symphony orchestra at the Dôme to celebrate 50 years of Star Wars films

L’événement Star Wars Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille