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Station F Paris

Station F Paris

Station F Paris mardi 9 juin 2026.

Lieu : Station F

Adresse : 5 Parvis Alan Turing, 75013 Paris, France

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Station F Paris Mardi 9 juin, 18h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-09T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-09T21:00:00.000+02:00

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 https://hi-paris.fr/event/meet-up-on-ai-fake-news-detection/

Station F 5 Parvis Alan Turing, 75013 Paris, France Quartier de la Gare Paris 75013 Paris


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