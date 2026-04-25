Station F Paris
Station F Paris mardi 9 juin 2026.
Station F Paris Mardi 9 juin, 18h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-09T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-09T21:00:00.000+02:00
1
https://hi-paris.fr/event/meet-up-on-ai-fake-news-detection/
Station F 5 Parvis Alan Turing, 75013 Paris, France Quartier de la Gare Paris 75013 Paris
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Image Tibétaine en dialogue Maison de la Conversation Paris 25 avril 2026
- Créations en pâte à modeler Maison de la culture du Japon à Paris Paris 25 avril 2026
- Open air : Neuvième anniversaire du Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris 25 avril 2026
- De Bastille à la Seine : Visite dessinée au port de l’Arsenal Place de la Bastille Paris 25 avril 2026
- Recoudre, réparer, réinventer Cabanon de la Place des Fêtes (CAPLA) Paris 25 avril 2026