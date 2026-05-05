, Station F, Paris
, Station F, Paris mardi 16 juin 2026.
Mardi 16 juin, 09h00 Station F Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T09:00:00+02:00 – 2026-06-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T09:00:00+02:00 – 2026-06-16T18:00:00+02:00
Station F 5 Parvis Alan Turing 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.francequantum.fr/content/registration-attendees-2026 »}]
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