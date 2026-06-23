Stéphane Hoareau_Trans Kabar – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes
Stéphane Hoareau_Trans Kabar – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes jeudi 9 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 21:30 – 23:00
Gratuit : oui Tout public
Concert – Maloya électrique Avec « Trans Kabar », Stéphane Hoareau réinvente les traditions spirituelles de son île natale, La Réunion.Le projet puise dans le Servis Kabaré, rituel ancien de lien aux ancêtres à travers chants, danses et musique. Longtemps interdit et marginalisé, il a survécu dans l’ombre. Trans Kabar le réanime aujourd’hui sur scène, dans une forme contemporaine où se rejoue la rencontre entre artistes et public.Chants en chœur, guitares incandescentes, pulsations libres : une musique dense et organique, où le maloya dialogue avec le rock et le jazz, dans une identité pleinement singulière, parfois même improvisée. Pour Aux heures d’été, le groupe est rejoint par Ceïba, chanteuse et percussionniste, qui insuffle une énergie nouvelle entre héritages et créations contemporaines, pour un moment intense et vivant. Stéphane Hoareau : guitare et direction / David Doris : voix et kayamb / Clémence Gaudin : contrebasse / Ianik Tallet : batterie / Ceïba : chant et percussion / Hugo Hérédia : son Durée : 1h30 Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !
Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/
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