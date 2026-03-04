Stéphanie Roza et Amirpasha Tavakkoli présentent « Lumières et anti-Lumières en Iran », Librairie Compagnie, Paris

Stéphanie Roza et Amirpasha Tavakkoli présentent « Lumières et anti-Lumières en Iran » Lundi 16 mars, 19h00 Librairie Compagnie Paris

L’Iran entre modernité et antimodernité : comment expliquer sa trajectoire singulière ?

Le présent ouvrage prend le parti d’une grille de lecture universaliste des idées et des événements, qui fait des Iraniens des modernes comme les autres. Alors que l’Histoire continue de s’écrire, il explore les raisons de la continuation de la mainmise des mollahs, en décryptant les luttes politiques iraniennes aux XXe et XXIe siècles au prisme d’un affrontement entre héritiers et ennemis des Lumières – un affrontement toujours en cours, et dans lequel l’antisémitisme, pilier de l’idéologie des islamistes, tient une place de premier plan.

Venez découvrir « Lumières et anti-Lumières en Iran » publié aux Éditions PUF.

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« link »: « https://compagnie.url.fr/Lumieresetantilumieres »}]

