Stereolux fête ses 15 ans : retour à l’Olympic, La Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes

Informations pratiques

Stereolux fête ses 15 ans : retour à l’Olympic Mercredi 16 septembre, 19h00 La Fabrique Chantenay-Bellevue Loire-Atlantique

19 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:00:00+02:00

Retour vers l’Olympic. Sans Marty Mc Fly et sa Delorean, une plongée vers le passé mais en évitant trop de nostalgie. Un plateau de trois jeunes projets, Gildaa et sa polyphonie électro-r&b-jazz débridée, Kabeaushé son style electro-hip-pop baroque et le trio Ile De Garde et ses chansons synth-wave épiques. Retour vers le futur.

La Fabrique Chantenay-Bellevue 30 Boulevard de la Liberté, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Retour vers l’Olympic. Sans Marty Mc Fly et sa Delorean, une plongée vers le passé mais en évitant trop de nostalgie.