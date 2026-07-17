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Stereolux fête ses 15 ans : retour à l’Olympic, La Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · La Fabrique Chantenay-Bellevue · Nantes

Stereolux fête ses 15 ans : retour à l’Olympic, La Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
La Fabrique Chantenay-Bellevue
Adresse
30 Boulevard de la Liberté, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
19 euros

Stereolux fête ses 15 ans : retour à l’Olympic Mercredi 16 septembre, 19h00 La Fabrique Chantenay-Bellevue Loire-Atlantique

19 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:00:00+02:00

Retour vers l’Olympic. Sans Marty Mc Fly et sa Delorean, une plongée vers le passé mais en évitant trop de nostalgie. Un plateau de trois jeunes projets, Gildaa et sa polyphonie électro-r&b-jazz débridée, Kabeaushé son style electro-hip-pop baroque et le trio Ile De Garde et ses chansons synth-wave épiques. Retour vers le futur.

La Fabrique Chantenay-Bellevue 30 Boulevard de la Liberté, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Retour vers l’Olympic. Sans Marty Mc Fly et sa Delorean, une plongée vers le passé mais en évitant trop de nostalgie.

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