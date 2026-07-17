Stereolux fête ses 15 ans : retour à l’Olympic, La Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes
mercredi 16 septembre 2026 · La Fabrique Chantenay-Bellevue · Nantes
Informations pratiques
Stereolux fête ses 15 ans : retour à l’Olympic Mercredi 16 septembre, 19h00 La Fabrique Chantenay-Bellevue Loire-Atlantique
19 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:00:00+02:00
Retour vers l’Olympic. Sans Marty Mc Fly et sa Delorean, une plongée vers le passé mais en évitant trop de nostalgie. Un plateau de trois jeunes projets, Gildaa et sa polyphonie électro-r&b-jazz débridée, Kabeaushé son style electro-hip-pop baroque et le trio Ile De Garde et ses chansons synth-wave épiques. Retour vers le futur.
La Fabrique Chantenay-Bellevue 30 Boulevard de la Liberté, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Retour vers l’Olympic. Sans Marty Mc Fly et sa Delorean, une plongée vers le passé mais en évitant trop de nostalgie.
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Cours d’été Pilates et Stretching Postural – Umaneha, Dalby Sport-Santé, Nantes 17 juillet 2026
- Soirée – Guinguette estivale, Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD, Nantes 17 juillet 2026
- Unicycle show, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes 17 juillet 2026
- FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 2, Station Bottière, Nantes 17 juillet 2026
- MATINÉE BIEN-ÊTRE Le Ripaillon Nantes 18 juillet 2026