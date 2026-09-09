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Stéréoscopie et spectacle vivant : 200 ans en quête d’espace, Bordeaux, Bordeaux

mardi 24 novembre 2026 · Bordeaux

Stéréoscopie et spectacle vivant : 200 ans en quête d’espace, Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Lieu
Bordeaux
Adresse
Bordeaux
Ville
Bordeaux
Département
Gironde

Stéréoscopie et spectacle vivant : 200 ans en quête d’espace 24 – 26 novembre Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-24T09:00:00+01:00 – 2026-11-24T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T09:00:00+01:00 – 2026-11-26T22:00:00+01:00

RDV à Bordeaux pour la Deuxième rencontre internationale autour de la photographie stéréoscopique : Stéréoscopie et spectacle vivant : 200 ans en quête d’espace.

Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine
RDV à Bordeaux pour la Deuxième rencontre internationale autour de la photographie stéréoscopique : Stéréoscopie et spectacle vivant : 200 ans en quête d’espace.

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