AGENDA · Bordeaux
Stéréoscopie et spectacle vivant : 200 ans en quête d’espace, Bordeaux, Bordeaux
mardi 24 novembre 2026 · Bordeaux
Informations pratiques
Stéréoscopie et spectacle vivant : 200 ans en quête d’espace 24 – 26 novembre Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-24T09:00:00+01:00 – 2026-11-24T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T09:00:00+01:00 – 2026-11-26T22:00:00+01:00
RDV à Bordeaux pour la Deuxième rencontre internationale autour de la photographie stéréoscopique : Stéréoscopie et spectacle vivant : 200 ans en quête d’espace.
Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine
RDV à Bordeaux pour la Deuxième rencontre internationale autour de la photographie stéréoscopique : Stéréoscopie et spectacle vivant : 200 ans en quête d’espace.
Le Stéréopôle
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