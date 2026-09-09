Informations pratiques

Stéréoscopie et spectacle vivant : 200 ans en quête d’espace 24 – 26 novembre Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T09:00:00+01:00 – 2026-11-24T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-26T09:00:00+01:00 – 2026-11-26T22:00:00+01:00

RDV à Bordeaux pour la Deuxième rencontre internationale autour de la photographie stéréoscopique : Stéréoscopie et spectacle vivant : 200 ans en quête d’espace.

Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

RDV à Bordeaux pour la Deuxième rencontre internationale autour de la photographie stéréoscopique : Stéréoscopie et spectacle vivant : 200 ans en quête d’espace.

Le Stéréopôle