Steve’n’Seagulls Place Robert Schuman Meisenthal

Meisenthal

Steve’n’Seagulls

Place Robert Schuman La Halle Verrière Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

23

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-03-19 20:00:00

fin : 2027-03-19 23:00:00

Date(s) :

2027-03-19

Né en Finlande au début des années 2010, Steve’n’Seagulls s’est imposé comme un phénomène musical aussi improbable qu’irrésistible, en mélangeant bluegrass, folk finlandais et rock/metal. Le groupe explose en 2014 avec sa reprise devenue culte de “Thunderstruck” d’AC/DC, vidéo virale avec 192 millions de vues qui le propulse sur les scènes du monde entier.

Mais Steve’n’Seagulls ne s’est pas contenté de faire le buzz sur Internet. Grâce à des concerts ultra festifs et survitaminés, le groupe est rapidement devenu une véritable sensation live, capable de retourner aussi bien les clubs que les plus grands festivals internationaux.

Depuis, les Finlandais ont enchaîné les tournées dans plus de 30 pays, sorti quatre albums studio, accumulé des millions de vues sur YouTube et conquis un large public avec leurs reprises déjantées et leur univers totalement unique.

En 2025, Steve’n’Seagulls revient avec un cinquième album très attendu, The Dark Side of the Moo, et une nouvelle tournée européenne qui promet une fois encore un concentré de bonne humeur, de virtuosité et d’énergie brute.

À la demande générale, Steve’n’Seagulls revient en France pour une nouvelle série de concerts !Tout public

23 .

Place Robert Schuman La Halle Verrière Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

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English :

Born in Finland in the early 2010s, Steve?n?Seagulls has established itself as a musical phenomenon as unlikely as it is irresistible, blending bluegrass, Finnish folk and rock/metal. The band exploded in 2014 with their now cult cover of AC/DC?s ?Thunderstruck?, a viral video with 192 million views that propelled them onto stages the world over.

But Steve?n?Seagulls didn’t stop at creating buzz on the Internet. Thanks to their ultra-festive, supercharged concerts, the band quickly became a veritable live sensation, capable of turning clubs and major international festivals upside down.

Since then, the Finns have toured over 30 countries, released four studio albums, racked up millions of views on YouTube and won over a wide audience with their wacky covers and totally unique universe.

In 2025, Steve?n?Seagulls return with their eagerly-awaited fifth album, The Dark Side of the Moo, and a new European tour that once again promises a concentration of good humor, virtuosity and raw energy.

Back by popular demand, Steve?n?Seagulls return to France for a new series of concerts!

L’événement Steve’n’Seagulls Meisenthal a été mis à jour le 2026-04-15 par OT DU PAYS DE BITCHE