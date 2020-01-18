Stick It Fest, Marché des Douves, Bordeaux

Stick It Fest Samedi 23 mai, 11h00 Marché des Douves Gironde

entrée libre et gratuite, réservation possible pour le déjeuner végé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Célébrez les Arts Urbains autour du monde au Stick It Fest’ le 23 mai 2026.

Ce festival met en lumière l’univers créatif du Sticker Art, ou collage urbain : un mode d’expression artistique qui offre au regard des passants une œuvre unique, souvent éphémère.

Suivez le parcours proposé pour découvrir le Sticker Art, rencontrer des artistes, s’initier aux techniques, s’amuser et gagner des cadeaux.

Révélez votre créativité lors d’un atelier :

– sticker personnalisé – pochoir – écriture graffiti –

Vous pourrez voter pour vos artistes préférés de l’exposition et participer à une fresque collective tout en Stickers.

Faites une pause au café associatif ouvert toute la journée et déjeunez d’un plat végé préparé par le Café Fantoche.

Profitez d’un moment festif en fin de journée avec le DJ set de TTB et LUX VHK – 18h à 20h

Entrée et ateliers gratuits

Proposé par l’association Evolution Urbaine

Marché des Douves 4 bis rue des douves, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « evolution.urbaine.33@gmail.com »}]

Festival international de Sticker Art streetart artsurbains

Magentagarance