Stick It Fest, Marché des Douves, Bordeaux
Stick It Fest, Marché des Douves, Bordeaux samedi 23 mai 2026.
Stick It Fest Samedi 23 mai, 11h00 Marché des Douves Gironde
entrée libre et gratuite, réservation possible pour le déjeuner végé.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Célébrez les Arts Urbains autour du monde au Stick It Fest’ le 23 mai 2026.
Ce festival met en lumière l’univers créatif du Sticker Art, ou collage urbain : un mode d’expression artistique qui offre au regard des passants une œuvre unique, souvent éphémère.
Suivez le parcours proposé pour découvrir le Sticker Art, rencontrer des artistes, s’initier aux techniques, s’amuser et gagner des cadeaux.
Révélez votre créativité lors d’un atelier :
– sticker personnalisé – pochoir – écriture graffiti –
Vous pourrez voter pour vos artistes préférés de l’exposition et participer à une fresque collective tout en Stickers.
Faites une pause au café associatif ouvert toute la journée et déjeunez d’un plat végé préparé par le Café Fantoche.
Profitez d’un moment festif en fin de journée avec le DJ set de TTB et LUX VHK – 18h à 20h
Entrée et ateliers gratuits
Proposé par l’association Evolution Urbaine
Marché des Douves 4 bis rue des douves, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « evolution.urbaine.33@gmail.com »}]
Festival international de Sticker Art streetart artsurbains
Magentagarance
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- AMANT MALGRE LUI ALCAZAR Bordeaux 15 avril 2026
- ELIE SEMOUN THEATRE FEMINA Bordeaux 15 avril 2026
- TH ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux 15 avril 2026
- Visite naturaliste : les oiseaux du Jardin botanique du Jardin Public, Jardin Botanique du Jardin Public, Bordeaux 15 avril 2026
- BB Bouquine, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux 15 avril 2026