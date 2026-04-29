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Stillleben Maison Heinrich Heine Paris

Stillleben Maison Heinrich Heine Paris

Stillleben Maison Heinrich Heine Paris vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Maison Heinrich Heine

Adresse : 27C boulevard Jourdan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif : <p>Entrée gratuite | Inscription conseillée</p>

Qu’est-ce qui fait image ? Et de quelle nature sont les images du
fantasme et celles du rêve ? Fantasme et rêve, trames ressemblant à des
récits, révèlent une vérité multiple, anachronique et diffuse : une
texture hybride née dans les interstices de la vie et des fulgurances.
Si la vie « va » comme un film, ces éclairs fixent des points
d’intensité en images, comme dans le trauma. Ce ciné-séminaire, de Lynch
à Glazer, Antonioni ou Pasolini, explore cette alternance entre
mouvement et immobilité, entre Vorstellung et Darstellung.

Des extraits de Teorema de Pier Paolo Pasolini seront commentés lors de cette séance.

Organisé par le Centre d’études du vivant. Les inscriptions
s’effectuent auprès du Centre d’études du vivant à l’adresse suivante : cev.ihss@u-paris.fr

Qu’est-ce qui fait image ? Et de quelle nature sont les images du fantasme et celles du rêve ? Fantasme et rêve, trames ressemblant à des récits, révèlent une vérité multiple, anachronique et diffuse : une texture hybride née dans les interstices de la vie et des fulgurances.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 19h30 à 19h30
gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-03T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T19:30:00+02:00_2026-07-03T19:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan  75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/stillleben-8/ https://fb.me/e/4w9OJfss2 https://fb.me/e/4w9OJfss2


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