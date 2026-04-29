Stillleben Maison Heinrich Heine Paris

Qu’est-ce qui fait image ? Et de quelle nature sont les images du

fantasme et celles du rêve ? Fantasme et rêve, trames ressemblant à des

récits, révèlent une vérité multiple, anachronique et diffuse : une

texture hybride née dans les interstices de la vie et des fulgurances.

Si la vie « va » comme un film, ces éclairs fixent des points

d’intensité en images, comme dans le trauma. Ce ciné-séminaire, de Lynch

à Glazer, Antonioni ou Pasolini, explore cette alternance entre

mouvement et immobilité, entre Vorstellung et Darstellung.

Des extraits de Teorema de Pier Paolo Pasolini seront commentés lors de cette séance.

Organisé par le Centre d’études du vivant. Les inscriptions

s’effectuent auprès du Centre d’études du vivant à l’adresse suivante : cev.ihss@u-paris.fr

Qu’est-ce qui fait image ? Et de quelle nature sont les images du fantasme et celles du rêve ? Fantasme et rêve, trames ressemblant à des récits, révèlent une vérité multiple, anachronique et diffuse : une texture hybride née dans les interstices de la vie et des fulgurances.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 19h30 à 19h30

gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-03T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T19:30:00+02:00_2026-07-03T19:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

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