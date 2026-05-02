Storia Dell’Arte Italiana, Galerie Modulab, Metz

Storia Dell’Arte Italiana 2 mai – 27 juin Galerie Modulab Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

STORIA DELL’ARTE ITALIANA

VERNISSAGE LE 30 AVRIL A PARTIR DE 18H

En 2024, après avoir travaillé à partir de ses anciens manuels scolaires — livres de biologie, de sténographie ou encore cahiers de mathématiques — Gianpaolo Pagni entreprend une nouvelle série intitulé Storia dell’arte Italiana en intervenant directement sur son propre manuel d’histoire de l’art italien de Giulio Carlo Argan, ouvrage emblématique qui a accompagné la formation de générations d’étudiants italiens.

Les pages de ce livre, conservées depuis les années d’études de l’artiste, portent déjà les traces d’un usage passé : annotations, gribouillis, soulignements au crayon ou au surligneur.

Ces marques constituent une première couche de mémoire et témoignent du temps consacré à l’apprentissage. Trente ans plus tard, l’artiste réactive cet objet en y intervenant à nouveau, y apposant ses dessins réalisés au tampon. Le livre devient ainsi le support d’une double temporalité, où se superposent mémoire étudiante et pratique artistique contemporaine.

Avec les soutiens du Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Grand Est, le Conseil Départemental de la Moselle, la ville de Metz, DRAJES, Économie solidaire de l’art, Tirage à part.

Dossier de presse

Galerie Modulab

28, rue Mazelle 57000 Metz (FR)

Ouvert du jeudi au samedi

De 14h00 à 18h00 et sur rendez-vous

Site Web | Facebook | Instagram

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Modulab organise un suivi des artistes représentés, afin de les accompagner au mieux dans leur travail de prospection et de promotion autour de projets de résidences, concours et bourses.

Tout en coordonnant les enjeux plastiques et éditoriaux, nous réalisons et diffusons en tirages limités, des coéditions graphiques à travers deux collections. Expositions, résidences, workshop et rencontres ponctuent la programmation artistique de la galerie.

La galerie s’investit également sur des foires françaises ou étrangères (Drawing Now Art Fair Paris, Luxembourg Art Week, SOON Paris, Art Paris 2020) et collabore à des expositions hors les murs dans des lieux d’art contemporain institutionnels, mais aussi des espaces interstitiels et décalés.. Elle étend également la visibilité pour ses artistes via des publications, les réseaux sociaux et son site internet.

Exposition personnelle de Gianpaolo Pagni Dessin peinture

Galerie Modulab | Storia Dell’arte Italiana | Gianpaolo Pagni | Graphisme : Château Fort Fort