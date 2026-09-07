Street Art & Graffiti – Paris 5°, Mairie du 5e arrondissement, Paris

Informations pratiques

Street Art & Graffiti – Paris 5° Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie du 5e arrondissement Paris

Limité à 20 personnes par visites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Graffart association depuis 2010 a vocation de faire connaitre le Street Art & le Graffiti. L’association a déjà exposé a deux reprises dans la salle Capitant en 2023 & 2024 à la Mairie du 5° pour le prix du Graffiti, qui a remporté un vif succès et de rencontre, d’artistes. Un plan pour le parcours dans les rue des l’arrondissement.

Une exposition exeptionnelle sur le site et une viste est prévue le 19 septembre 2026.

Rendez-vous devant la mairie du 5ème arrondissement.

Contact 0660905511 /graffart.asso@gmail.com

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« link »: « mailto:graffart.asso@gmail.com »}]

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