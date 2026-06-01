Stress Positons + Emergency Broadcast + Vigilante, Le Ferrailleur, Nantes

Stress Positons + Emergency Broadcast + Vigilante Jeudi 25 juin, 20h00 Le Ferrailleur Loire-Atlantique

10 euros en ligne, 15 euros sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T20:00:00+02:00 – 2026-06-25T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T20:00:00+02:00 – 2026-06-25T23:00:00+02:00

Les USA et le UK se retrouvent sur la même scène dans un bastion du hardcore punk nantais, et nous sommes fières de pouvoir vous présenter ce combo incroyable entre Stress Position et Emergency Broadcast.

Stress Positions sont originaires de Chicago, composés de 3 membres du groupe C.H.E.W et de leur nouvelle vocaliste, Stephanie Brooks. Formé pendant la pandémie du Covid en 2020, ils jouent un hardcore punk rapide et sans concessions à l’américaine. Du vrai jungle D-beats qui claque, impossible de savoir ce qu’il vous attend au pays de la folie.

Emergency Broadcast nous viennent tout droit de Londres, en étant originaire d’Istanbul. Flèches montantes du hardcore au UK et il était grand temps qu’ils viennent à Nantes. EB c’est le son des idéologies et mouvements marginalisés sur fond de riff punk/hardcore. Les paroles tournent autour du sexisme, l’homophobie, les inégalités, le racisme et tous les systèmes de gouvernements. Un groupe Vegan, straight Edge et antifasciste.

Vigilante, c’est un groupe de punk hardcore nantais formé en 2021. Le groupe s’inspire du son old school du hardcore des années 80, Mais aussi largement du rock des 90’s, entre le grunge, le rock garage et le punk. Etat d’esprit DIY, références à l’univers du surf, du skateboard, des vieux jeux vidéo… Les riffs sont efficaces, portés par un chant énergique, avec un maximum de fun !

On se retrouve le 25 juin au Ferrailleur pour cette date unique !

Le Ferrailleur 21 quai des Antilles Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mio.dice.fm/events/RXZlbnQ6NTc2MTQy/details »}]

Concert Hardcore/Punk au Ferrailleur. concert hardcore punk concert