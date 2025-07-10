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Stretching au lac de la forêt, réservation en ligne. Lac de Châtellerault Châtellerault

samedi 11 juillet 2026 · Lac de Châtellerault · Châtellerault

Stretching au lac de la forêt, réservation en ligne. Lac de Châtellerault Châtellerault

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Lac de Châtellerault
Adresse
Lac Châtellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Stretching au lac de la forêt, réservation en ligne.

Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-08-01 18:45:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Etirements, postures et assouplissements de l’ensemble du corps.
**Du 7 Juillet au 22 Août**
Groupe de 9 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.
**Créneaux 45 minutes** tous les vendredis de 18h à 18h45.
**Lieu**: Lac de la forêt
**Condition d’accès:** à partir de 15 ans.
**Réservation** et inscription en ligne.   .

Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Stretching au lac de la forêt, réservation en ligne.

L’événement Stretching au lac de la forêt, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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