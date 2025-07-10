Stretching au lac de la forêt, réservation en ligne. Lac de Châtellerault Châtellerault
samedi 11 juillet 2026 · Lac de Châtellerault · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Stretching au lac de la forêt, réservation en ligne.
Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-08-01 18:45:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22
Etirements, postures et assouplissements de l’ensemble du corps.
**Du 7 Juillet au 22 Août**
Groupe de 9 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.
**Créneaux 45 minutes** tous les vendredis de 18h à 18h45.
**Lieu**: Lac de la forêt
**Condition d’accès:** à partir de 15 ans.
**Réservation** et inscription en ligne. .
Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stretching au lac de la forêt, réservation en ligne.
L’événement Stretching au lac de la forêt, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault 1 juillet 2026
- Ventes de composteurs 2026 Châtellerault 1 juillet 2026
- Curiosités scientifiques Médiathèque Georges Rouault Châtellerault 1 juillet 2026
- Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari Rue Jean Monnet Châtellerault 1 juillet 2026
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault 1 juillet 2026