Stretching mobilité relaxation, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Stretching mobilité relaxation Mardi 5 mai, 14h30 Ludo-médiathèque Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T15:30:00+02:00

Atelier de sport pour les seniors, des exercices simples pour rester en pleine forme et conserver une bonne santé et une qualité de vie optimale – stretching / mobilité / relaxation sur un tapis ou sur une chaise en fonction de ses possiblités.

Chaque participant doit apporter son tapis.

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Sport seniors en partenariat avec le service des Sports de la Ville.