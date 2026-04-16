Structure gonflable #Longué Longué-Jumelles
Structure gonflable #Longué Longué-Jumelles jeudi 16 avril 2026.
Longué-Jumelles
Structure gonflable #Longué
Rue des Garandeaux Longué-Jumelles Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-23 17:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23
Une grande structure gonflable installée sur l’eau, composée de toboggans et de nombreux obstacles.
Grimpez, glissez, bondissez et testez votre agilité sur ce parcours ludique et sportif, accessible aux petits comme aux grands nageurs.
Concentration et équilibre seront de mise.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 16 avril 2026 de 14h à 17h.
Jeudi 23 avril 2026 de 14h à 17h. .
Rue des Garandeaux Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 11 76
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English :
A large inflatable structure set up on the water, with slides and numerous obstacles.
L’événement Structure gonflable #Longué Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-04-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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