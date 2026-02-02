Structures gonflables Locagonfle Biesheim
samedi 14 novembre 2026 · Biesheim
Informations pratiques
Biesheim
Structures gonflables Locagonfle
10 rue du cimetière Biesheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14 13:00:00
fin : 2026-11-14 18:00:00
Date(s) :
2026-11-14
L’APE les Pirates vous propose une animation de structures gonflables. Accessible pour les enfants à partir de 1 an jusqu’à 1,55m.
Il y aura un espace pour les plus petits et un autre pour les plus grands. L’association proposera de quoi vous restaurer: mauricette, crêpes, gâteaux, bretzel… .
10 rue du cimetière Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 13 95 48 20
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English :
L’événement Structures gonflables Locagonfle Biesheim a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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