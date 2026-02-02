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AGENDA · Biesheim

Structures gonflables Locagonfle Biesheim

samedi 14 novembre 2026 · Biesheim

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
10 rue du cimetière
Ville
68600 Biesheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Biesheim

Structures gonflables Locagonfle

10 rue du cimetière Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14 13:00:00
fin : 2026-11-14 18:00:00

Date(s) :
2026-11-14

L’APE les Pirates vous propose une animation de structures gonflables. Accessible pour les enfants à partir de 1 an jusqu’à 1,55m.
Il y aura un espace pour les plus petits et un autre pour les plus grands. L’association proposera de quoi vous restaurer: mauricette, crêpes, gâteaux, bretzel…   .

10 rue du cimetière Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 13 95 48 20 

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English :

L’événement Structures gonflables Locagonfle Biesheim a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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