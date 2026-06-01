Studio d’été (Festival Héroïnes de 7 lieux), Pôle associatif du DRAC, 15 D Bd Jean Moulin, Nantes, Nantes

Studio d’été (Festival Héroïnes de 7 lieux) 7 – 9 juillet Pôle associatif du DRAC, 15 D Bd Jean Moulin, Nantes Loire-Atlantique

Sur inscription. Gratuit pour habitantes du quartier Bellevue. 120€ pour autres publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T14:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:30:00+02:00

Trois jours pour créer, composer, enregistrer ton titre.

Tu écris ? Tu chantes ? Tu slames ? Ou tu as simplement envie d’essayer ?

Pendant trois après-midi, accompagnée par deux pros (une comédienne et un musicien), viens créer ton propre titre (et pour les plus courageuses, revenir le lendemain pour jouer en public sur la Bête de Scène).

Au programme :

jeux d’écriture et improvisations

trouver ton style : chanson, rap, slam ou spoken word

mise en musique et composition

enregistrement de ton morceau

-Si tu es musicienne, viens avec ton instrument

-Si tu ne l’es pas, aucune inquiétude: viens juste avec l’envie d’essayer, d’écrire, de dire, de chanter.

Dans la rencontre avec des artistes, découvrir et mettre en œuvre sa créativité. Découvrir la magie d’une parole puissante, oser dire qui l’on est, ce qui nous touche, ce qui nous fait vibrer.

Dates : du 7 au 9 juillet (et scène ouverte le 10/07)

Publics : toutes filles (et femmes) à partir de 14 ans

Lieu/asso partenaire : l’Etincelle (pépinière jeunesse)

Intervenants : Balthazar BODIN musique, mix

et Anne-Gaël GAUDUCHEAU (accompagnement à l’écriture orale, chant)

Note : inscription obligatoire (gratuité pour les habitant·e·s de Bellevue)

-Par souci de qualité, nous prenons peu de stagiaires. TOUTE INSCRIPTION EST FERME ET DEFINITIVE.

-L’inscription se fait obligatoirement à la compagnie (lalunerousse@free.fr), et pour les stagiaires mineures, une autorisation parentale sera à nous fournir.

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Trois jours pour créer, composer, enregistrer ton titre atelier studio

Cie La Lune Rousse