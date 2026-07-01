Studio Photo, Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Studio Photo 22 et 23 septembre Centre Hospitalier William Morey Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T17:00:00+02:00 – 2026-09-22T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T18:30:00+02:00

La photographie de famille ou entre amis dans un studio photographique professionnel est un rite et temps de partage qui s’est éteint dans nos pratiques. Pourtant ces photographies rassembleuses sont précieuses et recherchées.

Le musée Nicéphore Niépce organise un studio photo durant deux jours dans le hall d’accueil du Centre Hospitalier William Morey à Chalon-sur-Saône. Un artiste-photographe réalisera les prises de vue. Venez seul ou à plusieurs vous faire tirer le portrait et repartez avec votre photographie imprimée !

Ce studio est gratuit, sur réservation à communication.wm@ch-chalon71.fr.

D’autres studios photo sur le territoire chalonnais, ou dans les communes du Grand Chalon, seront proposés au fil des mois du Bicentenaire de la Photographie. Retrouvez d’autres dates sur cet agenda ou sur le site internet du musée Nicéphore Niépce.

Centre Hospitalier William Morey 4 Rue Capitaine Drillien, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 44 66 88 [{« type »: « email », « value »: « communication.wm@ch-chalon71.fr »}] [{« link »: « mailto:communication.wm@ch-chalon71.fr »}]

La photographie de famille ou entre amis dans un studio photographique professionnel est un rite et temps de partage qui s’est éteint dans nos pratiques. Pourtant ces photographies rassembleuses sont…

Studio photo © Ville de Chalon-sur-Saône – Christelle Ferreira