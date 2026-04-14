Studio photo participatif, Jeu de Paume, Rennes

Studio photo participatif Jeudi 23 avril, 14h00 Jeu de Paume Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00

En cherchant à renouveler l’identité visuelle la maison en commun et en jouant avec les mots, nous préparons un nouveau Jeu avec nos Paumes : nous vous invitons à participer à la réalisation d’une collection de photographies de nos mains. Elles nous représentent singulièrement, elles racontent nos parcours, nos liens et nos actions. Pour mettre la main à la pâte et apporter votre patte à la collection, Coryse, Ronan et David – photographes de l’association Art2Rennes – vous accueillent pour une séance de shooting dans un studio photographique éphémère. Les images des mains des gens d’ici seront exposées au Jeu de Paume à l’automne prochain et pourraient illustrer les actions à venir sur les supports de communication de l’association.

16 créneaux de 15 minutes

Inscription conseillée auprès du Jeu de Paume au 02.21.02.22.40 ou contact@jeudepaumerennes.fr

Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 02 21 02 22 40 http://www.jeudepaumerennes.fr https://www.facebook.com/jeudepaumerennes;https://www.instagram.com/jeudepaumerennes [{« type »: « email », « value »: « contact@jeudepaumerennes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.21.02.22.40 »}] [{« link »: « mailto:contact@jeudepaumerennes.fr »}] Équipement de quartier situé au centre historique de Rennes. Animation de proximité, évènements, activités régulières, espace collaboratif, location de salles…

Atelier photo participatif pour réaliser une collection de photographies de nos mains, en vue d’un travail sur l’identité visuelle du Jeu de Paume.

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