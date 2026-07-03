Studio Photo, Place du Port Villiers, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Studio Photo 29 et 30 mai 2027 Place du Port Villiers Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-29T14:00:00+02:00 – 2027-05-29T18:00:00+02:00

Fin : 2027-05-30T14:00:00+02:00 – 2027-05-30T18:00:00+02:00

La photographie de famille ou entre amis dans un studio photographique professionnel est un rite et temps de partage qui s’est éteint dans nos pratiques. Pourtant ces photographies rassembleuses sont précieuses et recherchées.

Le CAMEP 71, club photo historique à Chalon-sur-Saône, propose sur le temps d’un week-end un studio photo ambulant. Venez seul ou à plusieurs vous faire tirer le portrait et repartez avec un tirage argentique artisanal ! Rendez-vous place du port Villiers devant la statue de Niépce.

–> D’autres studios photo sur le territoire chalonnais, ou dans les communes du Grand Chalon, seront proposés au fil des mois du Bicentenaire de la Photographie. Retrouvez les dates sur cet agenda ou sur le site internet du musée Nicéphore Niépce.

Place du Port Villiers Place du Port Villiers, 71100 Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 90 50 50

La photographie de famille ou entre amis dans un studio photographique professionnel est un rite et temps de partage qui s’est éteint dans nos pratiques. Pourtant ces photographies rassembleuses sont…

Anonyme, studio photographique © Coll. Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône