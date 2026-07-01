Studio Photo, Place du Port Villiers, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Studio Photo 17 – 19 septembre 2027 Place du Port Villiers Saône-et-Loire

Jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-17T10:00:00+02:00 – 2027-09-17T12:30:00+02:00

Fin : 2027-09-19T14:30:00+02:00 – 2027-09-19T17:00:00+02:00

La photographie de famille ou entre amis dans un studio photographique professionnel est un rite et temps de partage qui s’est éteint dans nos pratiques. Pourtant ces photographies rassembleuses sont précieuses et recherchées.

En clôture du Bicentenaire, pour ce dernier studio photo, l’artiste Charel Fabry s’installera sur la place du Port Villiers pendant 3 jours avec sa création originale « A l’envers, l’appareil photo géant » abritant un studio dans lequel il propose de découvrir le collodion humide, une technique photographique du 19e siècle.

Place du Port Villiers Place du Port Villiers, 71100 Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 90 50 50

La photographie de famille ou entre amis dans un studio photographique professionnel est un rite et temps de partage qui s’est éteint dans nos pratiques. Pourtant ces photographies rassembleuses sont…

© Charel Fabry