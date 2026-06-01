Su Talka, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne
Su Talka, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
Su Talka Vendredi 19 juin, 22h30 Place Chanoine Boursier Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T22:30:00+02:00 – 2026-06-19T23:15:00+02:00
Fin : 2026-06-19T22:30:00+02:00 – 2026-06-19T23:15:00+02:00
Revenir à l’état sauvage, c’est l’ambition de cette déambulation inspirée de l’une des fêtes les plus anciennes et les plus énigmatiques d’Europe : le carnaval basque d’Alsasua. Avec ses percussions, Su Talka allume le feu, pour faire danser les diables, les dieux, et les créatures du folklore !
Tout public
Place Chanoine Boursier Place Chanoine boursier, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Revenir à l’état sauvage, c’est l’ambition de cette déambulation inspirée de l’une des fêtes les plus anciennes et les plus énigmatiques d’Europe : le carnaval basque d’Alsasua.
©DR
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