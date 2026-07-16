Subméditerranée, Arles Créative / Mosaïc, Arles

Informations pratiques

Subméditerranée 3 – 24 mai 2027, les lundis Arles Créative / Mosaïc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-03T10:00:00+02:00 – 2027-05-03T18:00:00+02:00

Fin : 2027-05-24T10:00:00+02:00 – 2027-05-24T18:00:00+02:00

L’exposition Subméditerranée réunit une cinquantaine de photographies issues de fonds d’archives et de productions contemporaines. La sélection des images repose à la fois sur leur intérêt historique, leur contribution à la compréhension du rôle de la documentation photographique dans la recherche scientifique, ainsi que sur leurs qualités esthétiques.

Certains corpus combinent ces trois dimensions : les images issues des recherches de Louis Boutan, conservées à l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer (laboratoire Arago, CNRS/Sorbonne uni-versité), le fonds d’archives des fouilles de la Madrague de Giens (CCJ, CNRS/Aix-Marseille université), ainsi que les photographies réalisées par Nicolas Floc’h dans le cadre de son projet « Invisible », en partenariat avec le MOI (Institut méditerranéen d’océanologie, amU/Toulon/CNRS/IRD) et le Parc National des Calanques.

Ce parcours à travers les paysages sous-marins méditerranéens s’organise en trois chapitres : l’histoire de la photographie sous-marine, les usages de la photographie dans les recherches actuelles, et enfin les approches artistiques issues de questionnements scientifiques.

Les espaces de découverte et de réflexion, offrent la possibilité d’interroger sur les conditions de production des images scientifiques (qui produit l’image, dans quel contexte et pour quels usages), sur les choix techniques et esthétiques des photographes travaillant aux côtés des chercheurs et aussi sur le style des images produites, entre preuve scientifique, construction visuelle et représentation.

Arles Créative / Mosaïc 16 Rue des Arènes, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Arles créative est une association loi 1901 créée en 2022 par plusieurs acteurs publics et privés arlésiens impliqués dans le secteur de l’image et de la création : Aix Marseille Université, école de la photographie, Office de Tourisme, agglomération, Rencontres d’Arles, Tu nous a pas vu, MoPa, Faire monde, Fisheye, Ville d’Arles. Elle est présidée par chorégraphe Blanc Li, mondialement connue pour son art et son expérimentation de spectacle en réalité virtuelle, Le Bal de Paris.

Arles créative constitue un outil pour fédérer les compétences locales en matière d’ingénierie culturelle et créative et porter un projet de développement de ce secteur.

L’exposition Subméditerranée réunit une cinquantaine de photographies issues de fonds d’archives et de productions contemporaines. La sélection des images repose à la fois sur leur intérêt leur à la…

©Philippe Soubias – Centre Camille Jullian/Cnrs