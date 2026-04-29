Suelo suspendido de Marinés Agurto Hormazábal à la Cité internationale des arts Cité internationale des arts Paris

La capacité des matériaux à porter en eux une mémoire des paysages, des histoires constructives et des gestes collectifs est au cœur de la démarche de Marinés Agurto Hormazábal. En travaillant à l’intersection de l’archéologie, de l’architecture et de l’histoire, elle crée des installations in situ qui activent les qualités symboliques et physiques de matériaux récupérés ou déclassés, révélant les connexions enfouies entre territoire et mémoire collective.

Pendant sa résidence, l’artiste s’est intéressée à l’histoire géologique et économique du Bassin parisien, vaste formation sédimentaire composée de couches de roche, de gypse et d’argile déposées dans une ancienne mer d’où a été extrait de l’argile. Cette activité commerciale a influencé durablement l’architecture et la vie quotidienne de la région, notamment par la fabrication de tomettes, carreaux de terre cuite hexagonaux ou carrés, fabriqués à la main à partir d’argile locale et diffusés largement en France à partir du XVe siècle. Les tuileries qui entouraient Paris constituaient des centres de production essentiels, alimentant à la fois la ville et sa ceinture agricole. Malgré les transformations liées à l’industrialisation, les tomettes ont perduré grâce à l’ingéniosité de leur conception : leur résistance émerge de leur forme et de leur pose, chaque carreau participant à une structure où la stabilité dépend de la relation avec les autres éléments.

L’installation Suelo Suspendido [Sol Suspendu] parle de cette mémoire et de cette histoire. Des tomettes récupérées, perforées puis reliées par des vis, des pitons à œil et des crochets métalliques, forment une structure suspendue où matériaux organiques et industriels coexistent dans un champ tissé de relations. Ce qui fonctionnait autrefois comme un pavement horizontal devient un champ vertical d’équilibre, où la stabilité émerge de la gravité, de la tension et de l’interdépendance.

Marinés Agurto Hormazábal (Pérou) est actuellement en résidence par le biais du programme 2-12

Cette installation a été rendue possible grâce au soutien de Vestiges de France.



Site du Marais → Vitrine

Cité internationale des arts

La Cité internationale des arts présente l’installation Suelo suspendido de Marinés Agurto Hormazábal, du 29 avril au 27 mai 2026 dans la Vitrine.

Du mercredi 29 avril 2026 au mercredi 27 mai 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T19:00:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T19:00:00+02:00;2026-05-01T10:00:00+02:00_2026-05-01T19:00:00+02:00;2026-05-02T10:00:00+02:00_2026-05-02T19:00:00+02:00;2026-05-04T10:00:00+02:00_2026-05-04T19:00:00+02:00;2026-05-05T10:00:00+02:00_2026-05-05T19:00:00+02:00;2026-05-06T10:00:00+02:00_2026-05-06T19:00:00+02:00;2026-05-07T10:00:00+02:00_2026-05-07T19:00:00+02:00;2026-05-08T10:00:00+02:00_2026-05-08T19:00:00+02:00;2026-05-09T10:00:00+02:00_2026-05-09T19:00:00+02:00;2026-05-11T10:00:00+02:00_2026-05-11T19:00:00+02:00;2026-05-12T10:00:00+02:00_2026-05-12T19:00:00+02:00;2026-05-13T10:00:00+02:00_2026-05-13T19:00:00+02:00;2026-05-14T10:00:00+02:00_2026-05-14T19:00:00+02:00;2026-05-15T10:00:00+02:00_2026-05-15T19:00:00+02:00;2026-05-16T10:00:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00;2026-05-18T10:00:00+02:00_2026-05-18T19:00:00+02:00;2026-05-19T10:00:00+02:00_2026-05-19T19:00:00+02:00;2026-05-20T10:00:00+02:00_2026-05-20T19:00:00+02:00;2026-05-21T10:00:00+02:00_2026-05-21T19:00:00+02:00;2026-05-22T10:00:00+02:00_2026-05-22T19:00:00+02:00;2026-05-23T10:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-25T10:00:00+02:00_2026-05-25T19:00:00+02:00;2026-05-26T10:00:00+02:00_2026-05-26T19:00:00+02:00;2026-05-27T10:00:00+02:00_2026-05-27T19:00:00+02:00

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

https://www.citeinternationaledesarts.fr/ +33142787172 contact@citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis http://www.facebook.com/citedesartsparis



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