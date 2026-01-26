SUFFRAGE Espace Fayolle Guéret

SUFFRAGE

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Le long parcours du droit de vote des femmes dans notre pays…

Le droit de vote des Françaises avait été ajourné pendant plus d’un siècle et demi, de la Révolution à 1944.

Les mêmes arguments étaient répétés inlassablement par ses différents détracteurs. On a beaucoup parlé des suffragettes anglaises, mais peu des françaises. Suffragettes est un mot si mignon, inventé pour décrédibiliser le combat des suffragistes… Que reste-il aujourd’hui de cette lutte ? Quelle valeur a désormais ce droit si durement acquis. Tout cela méritait bien un spectacle… .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SUFFRAGE

L’événement SUFFRAGE Guéret a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Grand Guéret