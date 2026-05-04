Suggérer un sujet avec son ombre (dessin et peinture) Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 13:30 – 17:30

Gratuit : non 60€ 60 €Réservation : https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/Règlement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Adulte, Tout public

Les ombres ne sont pas seulement des zones sombres : elles définissent le volume, suggèrent l’espace et créent l’ambiance. Nous explorerons comment :- Les ombres structurent un espace même lorsque le sujet qui les projette n’est pas visible.- Les variations de valeur et de contraste permettent de donner du volume et de l’atmosphère.- Les motifs d’ombre et de lumière peuvent devenir un sujet à part entière, capable de raconter une histoire ou créer une ambiance.- Le fusain, une techniques graphique et picturale permet de traduire la densité, la texture et le rythme des ombres.- A l’acrylique pour ceux qui préfèrent la couleur. Chaque participant pourra expérimenter des ombres d’arbres, de feuillage ou d’objets, en les observant dans différents angles de lumière. L’objectif est d’apprendre à suggérer la présence d’un sujet par ses ombres et travailler la composition avec les formes créées par la lumière. 10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacunTous niveauxAdos et adultes Cours dirigé par Capucine Beck

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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