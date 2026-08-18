Suivez le guide visite de l’exposition Lumière sculptée d’Émilie Lemardeley Musée Mandet Riom

Informations pratiques

Riom

Suivez le guide visite de l’exposition Lumière sculptée d’Émilie Lemardeley

Musée Mandet 14 RUE DE L’HOTEL DE VILLE Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-11-21 15:30:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-11-21

Plongez dans l’univers immersif de l’artiste et designer Émilie Lemardeley, entre ombre et lumière. Là où la force du métal rencontre la délicatesse du verre soufflé, vivez une odyssée sensorielle qui sublime la matière et éveille l’émotion.

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Musée Mandet 14 RUE DE L’HOTEL DE VILLE Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

Immerse yourself in the captivating world of artist and designer Émilie Lemardeley, where light and shadow intertwine. Where the strength of metal meets the delicacy of blown glass, experience a sensory journey that elevates the materials and stirs the emotions.

L’événement Suivez le guide visite de l’exposition Lumière sculptée d’Émilie Lemardeley Riom a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic