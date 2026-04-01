UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angers

Suivez le jardinier, Maison de l’environnement, Angers

dimanche 20 septembre 2026 · Maison de l'environnement · Angers

Suivez le jardinier, Maison de l’environnement, Angers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de l'environnement
Adresse
avenue du Lac de Maine, Angers
Ville
49480 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
En accès libre dans la limite des places disponibles

Suivez le jardinier Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Maison de l’environnement Maine-et-Loire

En accès libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le jardin en compagnie de notre équipe d’éco-jardiniers et repartez avec des conseils personnalisés pour embellir naturellement votre balcon, terrasse ou jardin.

Maison de l’environnement avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 33 60 https://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/espaces-nature/maison-de-l-environnement/index.html
Découvrez le jardin en compagnie de notre équipe d’éco-jardiniers et repartez avec des conseils personnalisés pour embellir naturellement votre balcon, terrasse ou jardin.

©Maelle Gautier

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)