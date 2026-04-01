Suivez le jardinier, Maison de l’environnement, Angers
dimanche 20 septembre 2026 · Maison de l'environnement · Angers
Informations pratiques
Suivez le jardinier Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Maison de l’environnement Maine-et-Loire
En accès libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez le jardin en compagnie de notre équipe d’éco-jardiniers et repartez avec des conseils personnalisés pour embellir naturellement votre balcon, terrasse ou jardin.
Maison de l’environnement avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 33 60 https://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/espaces-nature/maison-de-l-environnement/index.html
Découvrez le jardin en compagnie de notre équipe d’éco-jardiniers et repartez avec des conseils personnalisés pour embellir naturellement votre balcon, terrasse ou jardin.
©Maelle Gautier
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Visite commentée Histoire et Architecture du Château d’Angers Angers 10 septembre 2026
- Webinaire – Présentation du BPREA à distance, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 10 septembre 2026
- Les Accroche-cœurs Angers 11 septembre 2026
- Balade photographique Spécial noir et blanc à Béhuard Parking obligatoire Angers 11 septembre 2026
- Atelier découverte des circuits courts, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 11 septembre 2026