Suivez le Major Montrond Visite guidée de l’intérieur de la Tour de Crest Crest samedi 4 juillet 2026.

Crest

Suivez le Major Montrond Visite guidée de l’intérieur de la Tour de Crest

rue de la Tour Crest Drôme

Tarif : 11.5 – 11.5 – 11.5 EUR

Animation incluse dans le tarif d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-29 18:45:00

Date(s) :

2026-07-04

A l’intérieur de la Tour de Crest, suivez le Major Montrond, ancien prisonnier et chef de la prison au 18e siècle, qui vous fera découvrir l’histoire de l’ancienne prison d’Etat.

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rue de la Tour Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr

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English : Suivez le Major Montrond Visite guidée de l’intérieur de la Tour de Crest

Inside the Crest Tower, follow Major Montrond—a former prisoner and 18th-century prison warden—as he guides you through the history of the former state prison.

L’événement Suivez le Major Montrond Visite guidée de l’intérieur de la Tour de Crest Crest a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme