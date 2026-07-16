Suivez les traces des Pénitents Noirs, Les Pénitents Noirs, Aubagne

Informations pratiques

Suivez les traces des Pénitents Noirs Samedi 17 octobre, 10h00 Les Pénitents Noirs Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur réservation, limité à 20 personnes, le matériel est fourni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T11:00:00+02:00

À travers l’architecture extérieure et intérieure de la chapelle des Pénitents Noirs, retracez leurs parcours, leurs missions et le rôle de ce bâtiment emblématique d’Aubagne à travers les siècles : de sa construction, en passant par ses multiples attributions et utilisations, jusqu’à sa rénovation pour devenir un centre d’art contemporain et son avenir qui s’écrit aujourd’hui.

Apprenez-en plus sur les matériaux de construction grâce à la technique de l’empreinte par frottage.

Les Pénitents Noirs 95 chemin de saint michel, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Passons Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 18 17 62 https://lespenitentsnoirs.aubagne.fr/ https://www.instagram.com/lespenitentsnoirs/;https://www.facebook.com/PenitentsNoirs/;https://www.youtube.com/@penitentsnoirs [{« type »: « email », « value »: « chapelle.penitents@aubagne.fr »}, {« owner »: {« uid »: 97941001, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « chapelle.penitents@aubagne.fr », « venueId »: 152005, « description »: « u00c0 travers l’architecture extu00e9rieure et intu00e9rieure de la chapelle des Pu00e9nitents Noirs, retracez leurs parcours, leurs missions et le ru00f4le de ce bu00e2timent emblu00e9matique d’Aubagne u00e0 travers les siu00e8cles : de sa construction, en passant par ses multiples attributions et utilisations, jusqu’u00e0 sa ru00e9novation pour devenir un centre d’art contemporain et son avenir qui s’u00e9crit aujourd’hui. nApprenez-en plus sur les matu00e9riaux de construction gru00e2ce u00e0 la technique de l’empreinte par frottage. nVisite d’une heure », « dates »: [{« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1792224000000, « id »: 1}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 18 17 26 »}] Ancienne chapelle dédiée à Saint Michel, puis mise à disposition des pénitents noirs dès le milieu du XVIe siècle, ce bâtiment a une histoire riche de multiples utilisations à travers les siècles, et est aujourd’hui un centre d’art contemporain municipal. Le Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs accueille des expositions et des résidences d’artistes, et propose de nombreuses visites et ateliers.

Entrée gratuite pour tous Parkings gratuits à proximité

1 place de parking sur le parvis du Centre d’art est réservée pour les personnes à mobilité réduite

Le bus n°2 est gratuit, l’arrêt « Les Pénitents » se trouve en face du Centre d’art

Le Centre d’art est accessible à toute personne en situation de handicap

À travers l’architecture extérieure et intérieure de la chapelle des Pénitents Noirs, retracez leurs parcours, leurs missions et le rôle de ce bâtiment emblématique d’Aubagne à travers les siècles : …

©Ville d’Aubagne