Sullivan Coredo Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Informations pratiques

Sullivan Coredo explore son folklore post mortem en chantant les textes qu’un corbeau lui a transmis par la pensée alors qu’il n’était encore qu’un enfant. S’accompagnant d’une guitare, d’un accordéon diatonique ou de synthétiseurs, ses concerts ressemblent à de très prétentieux cours de poésie, sa musique laisse indifférent mais elle offre des séquelles merveilleuses à ceux qui offrent à leurs âmes, les blessures du beau.

Répéthèque avec Sullivan Coredo qui va nous présenter son univers musical qui oscille entre le folklore, l’électro et la pop corbeau

Le samedi 12 septembre 2026

de 18h00 à 19h20

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T22:20:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T18:00:00+02:00_2026-09-12T19:20:00+02:00

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

+33156817292 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/



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