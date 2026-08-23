Sum Cie Sons de toile Espace culturel Saint Clément Craon

Informations pratiques

Craon

Sum Cie Sons de toile

Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 18:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Un spectacle pour les tout-petits, où le corps devient musique et le mouvement langage.

Créé avec et pour les très jeunes spectateurs, Sum explore la richesse expressive des corps à travers la musique et le geste. Dans un univers sensible et délicat, le spectacle invite à découvrir comment les cinq sens, l’intuition et l’écoute façonnent notre manière d’entrer en relation avec le monde et avec les autres.

Je suis un corps qui ressent, qui s’imprègne et qui écoute. Un corps qui agit, réagit et explore. Entre sons, gestes et mouvements, Sum célèbre la découverte de soi et le plaisir d’expérimenter. Un moment poétique et sensoriel où les tout-petits sont invités à observer, ressentir… et simplement être.

Les petits +

Séance supplémentaire à 10h pour permettre aux enfants de venir avec leur assistant.e maternel.le, le Relais Petite Enfance, la crèche ou le multi-accueil.

De 6 mois à 4 ans. .

Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr

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English :

A show for very young children, where the body becomes music and movement becomes language.

L’événement Sum Cie Sons de toile Craon a été mis à jour le 2026-08-23 par SUD MAYENNE