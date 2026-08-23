Sum Cie Sons de toile Espace culturel Saint Clément Craon
mardi 3 novembre 2026 · Espace culturel Saint Clément · Craon
Informations pratiques
Craon
Sum Cie Sons de toile
Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon Mayenne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 18:00:00
fin : 2026-11-03
Date(s) :
2026-11-03
Un spectacle pour les tout-petits, où le corps devient musique et le mouvement langage.
Créé avec et pour les très jeunes spectateurs, Sum explore la richesse expressive des corps à travers la musique et le geste. Dans un univers sensible et délicat, le spectacle invite à découvrir comment les cinq sens, l’intuition et l’écoute façonnent notre manière d’entrer en relation avec le monde et avec les autres.
Je suis un corps qui ressent, qui s’imprègne et qui écoute. Un corps qui agit, réagit et explore. Entre sons, gestes et mouvements, Sum célèbre la découverte de soi et le plaisir d’expérimenter. Un moment poétique et sensoriel où les tout-petits sont invités à observer, ressentir… et simplement être.
Les petits +
Séance supplémentaire à 10h pour permettre aux enfants de venir avec leur assistant.e maternel.le, le Relais Petite Enfance, la crèche ou le multi-accueil.
De 6 mois à 4 ans. .
Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A show for very young children, where the body becomes music and movement becomes language.
L’événement Sum Cie Sons de toile Craon a été mis à jour le 2026-08-23 par SUD MAYENNE
À voir aussi à Craon (Mayenne)
- Exposition Florent Cordier LA MAISON BLEUE Craon 4 septembre 2026
- Exposition Florent Cordier La Maison Bleue Craon 4 septembre 2026
- Peintres dans la Cité Craon Craon 5 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas Place de l’Église Saint-Nicolas Craon 20 septembre 2026
- Tant bien que mal Cie Mmm… Espace culturel Saint-Clément Craon 15 octobre 2026