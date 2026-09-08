Sum – Compagnie Sons de Toile, Espace Culturel Saint-Clément – Craon, Craon

Informations pratiques

Sum – Compagnie Sons de Toile Mardi 3 novembre, 18h00 Espace Culturel Saint-Clément – Craon Mayenne

Tarif unique : 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T18:00:00+01:00 – 2026-11-03T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-03T18:00:00+01:00 – 2026-11-03T19:00:00+01:00

Créé avec et pour les très jeunes spectateurs, Sum explore la richesse expressive des corps à travers la musique et le geste. Dans un univers sensible et délicat, le spectacle invite à découvrir comment les cinq sens, l’intuition et l’écoute façonnent notre manière d’entrer en relation avec le monde et avec les autres.

Je suis un corps qui ressent, qui s’imprègne et qui écoute. Un corps qui agit, réagit et explore. Entre sons, gestes et mouvements, Sum célèbre la découverte de soi et le plaisir d’expérimenter. Un moment poétique et sensoriel où les tout-petits sont invités à observer, ressentir… et simplement être.

Espace Culturel Saint-Clément – Craon Place Saint-Clément Craon Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-SAISON_CULTURELLE_PAYS_CRAON-34369-0.wb?REFID=HlsTAAAAAAAAAAAA9wA »}]

Un spectacle pour les tout-petits, où le corps devient musique et le mouvement langage.

Catherine Passerin